Певец Артик новым местом жительства выбрал Объединенные Арабские Эмираты

Певец Артик, получивший известность в дуэте Artik & Asti, покинул Россию и перебрался на ПМЖ в ОАЭ.

Исполнитель Артик, чье настоящее имя Артем Умрихин, покинул Россию, но некоторое время поклонники недоумевали, куда именно он уехал. На днях блогерша Катя Усманова рассказала, что новым местом жительства певец выбрал ОАЭ.

По словам Екатерины, она не искала Артика намеренно, а встретила его случайно в тот момент, когда он забирал свою дочку Наоми из детского сада в Эмиратах. Также она сообщила, что девочка ходит в сад в одну группу с ее ребенком.

Дуэт Artik и Asti распался после 10 лет плодотворного сотрудничества по инициативе партнерши Артика по сцене Анны Дзюбы. Но, по ее словам, решение не было продиктовано конфликтом. Сейчас Артик работает с Севиль, которая осталась в России, но за рубежом они дают выступления дуэтом.