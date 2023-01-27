Пластический и нейрохирург Илья Алмазов рассказал, что может произойти с Любовью Успенской, если она продолжит делать пластические операции

Любовь Успенская в своей погоне за вечной молодостью рискует получить опухоль и даже паралич лица, о чем рассказал хирург Илья Алмазов.

Певица Любовь Успенская выглядит великолепно, и не скрывает, что все это стараниями косметологов и пластических хирургов, к которым артистка обращалась не единожды. Но увлечение пластическими операциями может быть чревато серьезными проблемами со здоровьем, уверен нейрохирург и пластический хирург Илья Алмазов.

Алмазов рассказал на примере певицы, почему в стремлении сохранить молодость и красоту нужно знать меру. При обращении к неопытным хирургам можно получить парез лицевого нерва, что может привести к тому, что лицо буквально перекосит. Но даже при идеально проделанной операции опытным профи не исключено повреждение отдельных веточек лицевого нерва, из-за чего у пациентки может перестать двигаться бровь или глаз или губа.

Может быть задет и слюновыводящий проток. В этом случае есть риск образования опухоли или кисты на щеке. Проблемы эти чаще всего решаемы, но гарантии никто не даст, и лечение потребует дополнительного времени и средств.