Наташа Королева в своем микроблоге призналась в любви к своему бывшему мужу Игорю Николаеву

Недавно певица Наташа Королева выложила в соцсети ролик, где она смотрит по телевизору концерт своего бывшего мужа Игоря Николаева.

Она была в приподнятом настроении и заявила, что встречает год Кролика в дружной компании с любимым композитором.

Поклонники Королевой тут же подхватили ее фразу, что она называет своего бывшего супруга, с которым развелась в 2001 году, любимым. Кто-то высказал предположение, что певица просто ностальгирует по прошлому, ведь их с Николаевым песни стали символом целой эпохи.

Примечательно, что долгое время бывшие супруги старались не говорить друг о друге публично. Но Королева пришла и на передачу Привет, Андрей посвященную дню рождения Игоря Николаева. Зрители обратили внимание, что Николаев глаз не сводил со своей бывшей жены.