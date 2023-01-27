Ростислав Плятт был любимым партнером Фаины Раневской в театре и кино

Дуэт звезд экрана и сцены Ростислава Плятта и Фаины Раневской продлился более 30 лет, и подарил зрителям незабываемые сцены.

Ростислав Плятт и Фаина Раневская познакомились на съемках в кино, и сразу их дуэт полюбился зрителям еще с сороковых годов, когда вышел фильм Подкидыш. Уверенным лидером в этой экранной паре была Раневская. А Плятт долгое время был для нее удачным фоном. Возможно, именно поэтому он и стал ее любимым партнером и на театральных подмостках тоже.

В фильме Девушка с гитарой Фаина Георгиевна согласилась сниматься только при условии, что работать она будет в паре с Пляттом. Но тот приболел, и ей пришлось работать с Михаилом Жаровым, что Раневской очень не понравилось.

Плятт был доброжелательным человеком, и редко конфликтовал в отличие от острой на язык Фаины Раневской, но им удавалось поддерживать баланс в работе. Их театральная работа в спектакле Дальше-тишина Анатолия Эфроса собирала полные залы зрителей более 30 лет.