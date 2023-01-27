Князь Монако Альбер платит жене 12 миллионов долларов, чтобы та с ним не развелась

Брак князя Монако Альбера и Шарлен Уиттсок трещит по швам: муж платит, чтобы жена на опозорила семью, 12 миллионов долларов в год.

Брак князя Монако Альбера и пловчихи Шарлен Уиттсок считали мезальянсом с самого начала, ведь невеста не была знатного рода. Но мало кто знает, что до свадьбы она трижды пыталась сбежать из Монако, и три раза ее возвращали. А на своей свадьбе Шарлен плакала.

У Альбера и до нее, и после заключения брака появлялись внебрачные дети. Князь слывет настоящим ловеласом, у которого были отношения с самыми знаменитыми женщинами. А накануне рождения двойняшек Габриэлы и Жака общественность предрекала паре скорый развод. Его не случилось.

Но в 2021 году Шарлен вернулась в ЮАР. Королевский двор говорил, что ее отсутствие в течение 10 месяцев связано с серьезным ЛОР-заболеванием и операцией. Потом княгиня вернулась в Монако, но за свое возвращение и игру в счастливую семью Шарлен потребовала от мужа 12 миллионов долларов в год.