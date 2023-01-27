Улыбка на морозе: как сохранить зубы здоровыми в холодный период года

Стоматолог Евгения Бойцова рассказала, что нужно делать, чтобы зубы как можно меньше страдали в осенне-зимний период.

Испортить зубную эмаль зимой может даже неправильное дыхание, уверена стоматолог Евгения Бойцова. Если вы привыкли дышать ртом даже в холод, примите к сведению, что при таком дыхании воздух не успевает согреться, и попадает холодным на зубную эмаль, отчего на ней появляются микротрещины.

Затяжные праздники с застольями и обилием сладкой и кислой пищи тоже не способствуют здоровью зубов, ведь кисло-сладкая среда идеальна для развития кариеса. Повредить зубам может и желание согреться горячим напитком на морозе.

Резкий перепад температур способствует появлению трещин и истончению эмали. Негативно влияют на здоровье зубов и частые простуды, поскольку при них идет снижение иммунитета, и обостряются проблемы в полости рта.