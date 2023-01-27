Зеленский: если США поставят Киеву танки Abrams к августу, будет слишком поздно

Владимир Зеленский высказался о заявлении пресс-службы Белого дома, которая сообщила о невозможности быстрой передачи танков Abrams M1 войскам Украины.

27 января Владимир Зеленский публично заявил, что в случае, если оборонные концерны Соединённых Штатов смогут передать американские танки Abrams украинским войскам лишь к грядущему августу, до это будет "слишком поздно".

Примечательно, что днём ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не смогут поставить танки Украине к концу марта, поскольку в распоряжении американской армии нет свободного танкового вооружения, ввиду чего необходимые для передачи Киеву танки будут производиться на заводе в Огайо.