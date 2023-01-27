В разогретом виде некоторые продукты и блюда несут угрозу для здоровья

Привычка разогревать и доедать вчерашнюю пищу может стоит проблем со здоровьем, если не знать, какие продукты разогревать недопустимо.

Любые блюда, содержащие в своем составе отварные яйца нужно или съедать сразу, или выбрасывать, поскольку они могут вызывать отравление. То же справедливо и в отношении подогретого ранее отварного риса.

Горячие бутерброды, повторно подогретые в микроволновой печи, тоже могут вызвать расстройство пищеварения. А виной тому разогретый хлеб.

Картофель и макароны относительно безопасны в плане влияния на здоровье, но сильно теряют во вкусе, так что лучше будет приготовить свежие.