Опасные кухонные полотенца: как защитить свое здоровье в доме

Кухонные и банные полотенца, если их редко менять, могут быть рассадником болезнетворных бактерий.

Унитазный ободок и туалетные дверные ручки не единственный потенциальный источник опасности: ее несут обычные полотенца на кухне и в ванной, а мы и не замечали.

Кухонное полотенце, если вытереть им руки при приготовлении мясного блюда, станет надежным пристанищем для сальмонеллы и кишечной палочки, а банное сохранит вирусы и микробы со слизистых того, кто им пользовался. А если оставить его влажным, бактериям будет еще вольготнее.

Поэтому стирке полотенец нужно уделять особое внимание. Стирку производить нужно в длительном режиме, в горячей воде, и использовать дезинфицирующие средства.