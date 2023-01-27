Родители мужа пригласили нас на шашлыки на дачу, но вместо отдыха я получила больную спину после дня на огороде

Я ожидала отдыха на даче родителей мужа, но в итоге пришлось день провести пропалывая грядки, но сам муж в этом проблемы не видит.

Поженились мы недавно, поэтому свекровь и свекра знаю еще не очень хорошо, иначе бы ни за что не поехала к ним на дачу. Они пригласили нас на шашлыки, мы купили продукты, и поехали.

Я хотела позагорать и отдохнуть в выходные за городом, но мне почти сразу вручили садовые инструменты, и попросили помочь с прополкой грядок. Свекровь сказала, что работы на час, но посадок оказалось много, и я провела на огороде в итоге весь день.

Муж в это время со своим отцом копал картошку, а потом они ушли в лес за грибами. В итоге, когда к вечеру поспели шашлыки, мне уже ничего не хотелось. А когда я вернулась домой, то спина болела еще не один день от такого отдыха. Муж же уверен, что родителям надо помогать, а я не понимаю, зачем столько посадок, если они не справляются.