Глава Минобороны Германии Писториус: поставка истребителей на Украину исключена

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что полностью исключает возможность поставки истребителей на Украину.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Европе обсуждаются поставки самолетов-истребителей украинским военным.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку танков Leopard Украине, но сказал, что немецких военных и истребителей в этой стране не будет.

Издание Politico ранее писало о том, что украинские переговорщики рассчитывают на получение самолетов от стран Запада.