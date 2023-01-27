США ограничили возможности Китая производить современные процессоры

Благодаря запретам, наложенным Японией и Нидерландами на свои компании, Китаю будет сложнее производить современные процессоры.

Процессоры используются в новых технологиях и военной промышленности. Самые современные заводы расположены на Тайване — это компания TSMC, отвечающая, например, за для производства американских Snapdragon.

Поглощение заводов TSMC Китаем даст им доступ к новейшим технологиям. На данный момент эта сверхдержава не в состоянии производить такие современные чипы. Они используются в смартфонах, медицинских и военных устройствах.

Чтобы еще больше ограничить доступ Китая к новым технологиям, к США присоединятся Япония и Нидерланды.

Нидерландская компания ASML Holding HV не сможет продавать в Китай машины для литографии в глубоком ультрафиолете, используемые для изготовления чипов, сообщает Bloomberg. Аналогичные ограничения будут наложены на японскую компанию Nikon Corp.

Это снизит способность Китая производить и разрабатывать собственные полупроводники, используемые для искусственного интеллекта и машинного обучения в вооруженных силах. Это коснется и индустрии мобильных технологий.

Как сообщает Bloomberg, участие Японии и Нидерландов является результатом давления со стороны американских компаний. Они жаловались, что запрет на торговлю с Китаем наносит ущерб их конкурентоспособности. Отсюда давление США на правительства Японии и Нидерландов, чтобы они также ограничивали возможности их компаний в торговле с Китаем.

Конечно, это не вызвало особого восхищения у предпринимателей. Питер Веннинк, генеральный директор ASML, предупредил, что скоординированный США контроль над экспортом литографических машин в конечном итоге подтолкнет Китай к разработке собственных передовых технологий.