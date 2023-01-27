Астролог Ольга Медвецкая назвала месяц окончания украино-российского конфликта

Знаменитая астролог уверена, что первые шаги к завершению противостояния будут сделаны уже весной 2023 года.

По словам астролога, самым ответственным и переломным месяцем может стать апрель 2023 года.

Но Медвецкая подчеркнула, что речь не идет о полном прекращении военного конфликта. Самыми же опасными датами она назвала 20, 28 и 29 января, и период с 5 по 15 февраля.

Астролог заявила, что угроза есть и для украинского президента Владимира Зеленского, но в чем она может заключаться, не уточнила.