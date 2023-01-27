Рассказываем, как избавиться от разводов после мытья пола
2023-01-27 20:38
Чтобы на полу после мытья не было разводов достаточно применить одно простое, но действенное средство.
Разводы при мытье пола появляются из-за избытка моющего средства либо его неправильного подбора, а еще, если пол очень грязный. Поэтому перед мытьем мы рекомендуем избавиться от видимого мусора с помощью веника или пылесоса.
Затем приготовьте раствор, добавив в ведро с водой уксус или нашатырный спирт из расчета 1 столовая ложка вещества на 1 литр воды.
Важно и то, как вы моете пол. Чтобы мытье было эффективным, делайте движения влажной шваброй в виде восьмерки ил латинской буквы S.
Опубликовано: Эльза Ли