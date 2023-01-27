Орбан: успехи России на Украине принесут серьёзные проблемы странам НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что, если ожидаемое наступление Российской армии на Украине будет успешным, то страны НАТО столкнутся с серьезными проблемами.

Мнение премьер-министра приводит The American Conservative.

Прежде всего, НАТО придется решать, отправлять или нет своих военнослужащих воевать на Украину. И, если география военных действий будет расширена на территории других стран, то они будут просто опустошены, считает политик.

По его мнению, Запад уже ведет войну с РФ и с каждым днем это становится все очевиднее.

Передавая вооружение Украине, западные страны фактически вступают в военную интервенцию, и это – очень опасная игра, заявил венгерский политик.