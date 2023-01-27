Мой сын измучился на двух работах, потому что невестка и ее мать одержимы идеей многодетности

Моя невестка Катя беременна вторым ребенком, а денег в семье не хватает, и сын уже измотался, работая на двух работах.

родительской семье моей невестки Кати семеро детей, при этом достаток очень скромный, мать санитарка, а отец работает дворником. У детей нет хорошего образования, но сватья твердит своим детям, что семья должна быть большой.

Эту установку переняли и ее дочери. Сестра Кати вот-вот родит третьего, а сама Катя беременна вторым, хотя молодая семья еще не встала на ноги. Одной зарплаты сына не хватает на содержание жены-декретницы и двоих детей, и он был вынужден устроиться на вторую работу.

Катя забеременела почти сразу после рождения первого ребенка, хотя изначально они планировали отложить пополнение в семье до того момента, когда встанут на ноги финансово. Но Катя и ее мать, внушающая ей, что детей должно быть много, и неважно, в каких условиях их растить, точно доведут моего сына до проблем со здоровьем. Он уже от усталости ходит бледный и с красными глазами. Я сама мать троих детей, но мы планировали их рождение так, чтобы дать достойные условия жизни и образование. И я считаю это правильным.