Я в декрете, и почти не вижу мужа, который с работы идет к своей матери, а не ко мне

Мне еще 2 года сидеть в декрете с сыном, а я уже думаю, не совершила ли я ошибку, когда вышла замуж. Дело в том, что я практически не вижу своего мужа дома.

Он много работает, чтобы содержать нас с ребенком, и это я понимаю, но его отсутствие в нашей с сыном жизни начинает напрягать. После работы муж уходит к своей матери, которая всячески поощряет эти визиты. Она затеяла ремонт, и он находит время ей помочь, но совершенно не помогает мне ни по дому, ни с ребенком.

Как только я родила ребенка, свекровь стала названивать мужа, и под надуманными предлогами просить его приехать к ней, и он не видит в этом никакой проблемы, а я понимаю, что фактически осталась без мужа, и уже не знаю, нужен ли мне такой брак.