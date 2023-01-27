Мне больно за Риту, жену моего брата, которая пытается спасти свой развалившийся брак с этим маменькиным сынком

Жена моего брата Рита образованная, красивая женщина, просто вцепилась в распавшийся уже фактически брак с нашим Ваняткой.

А брат мой даже с дивана встать не в состоянии. Лучше бы строила свою жизнь, а не иллюзии на то, что Ванятка повзрослеет.

Он с самого детства был маминым любимчиком, и она полностью лишила его самостоятельности даже в быту, поэтому и брак с Ритой не задался. Ванятка привык, что мама все за него делает, а жена не стала. Вот он и ушел обратно к мамочке, которая продолжает его обихаживать.

А Рита не может смириться с расставанием, и тратит кровно заработанные деньги на дорогую технику, чтобы Ванятке не пришлось напрягаться, и надеется, что тот к ней вернется. Но он едва ли ценит ее старания. Я понимаю, любовь, и все такое, но и себя уважать надо!