Бывший муж вернулся через семь лет, и грозится отсудить опеку над сыном, хотя мальчик его и видеть не хочет

Мой сын послал бывшего мужа куда подальше, но тот все равно угрожает судом, чтобы получить над ним опеку: мне это уже все надоело.

Мой бывший блудный муж вернулся через семь лет отсутствия, и пожелал заняться воспитанием нашего 13-летнего сына, но подросток отказался с ним общаться. А когда отец попытался его ударить, заявил, что пойдет в полицию.

Мы и развелись, потому что муж постоянно скандалил, и поднимал руку на ребенка. На момент нашего развода ему было шесть лет, и он уже хорошо понимал, что к чему.

Все семь лет этот горе-отец даже с днем рождения сына не поздравлял, а теперь говорит, что это я настроила мальчика против него, и угрожает, что будет подавать в суд, чтобы получить единоличную опеку.