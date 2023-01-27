Глава Минобороны Италии Крозетто: после вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вхождение российских танков в Киев стало бы началом Третьей мировой войны.

По его словам, единственный способ предотвратить такую войну – не допустить прибытия российских боевых машин.

Ранее о приближении к третьей мировой войне говорил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что одной из целей российской спецоперации является предотвращение Третьей мировой войны.