Глава Минобороны ФРГ Писториус: у Германии уже заканчиваются танки для Украины
2023-01-27 22:18
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что он не исключает новых поставок танков на Украину.
При этом он отметил, что не понимает, откуда возьмутся эти боевые машины, поскольку ФРГ подходит к границам своих возможностей.
Писториус отметил, что передача украинским военным танков Leopard – это очень серьезное решение.
Ранее он говорил о том, что полностью исключает возможность поставок самолетов-истребителей Киеву.
Опубликовано: Светлана Репина