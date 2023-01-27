Глава Минобороны ФРГ Писториус: у Германии уже заканчиваются танки для Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что он не исключает новых поставок танков на Украину.

При этом он отметил, что не понимает, откуда возьмутся эти боевые машины, поскольку ФРГ подходит к границам своих возможностей.

Писториус отметил, что передача украинским военным танков Leopard – это очень серьезное решение.

Ранее он говорил о том, что полностью исключает возможность поставок самолетов-истребителей Киеву.