Глава Минобороны Польши Блащак: запускается коалиция для поставки танков на Украину

Глава Минобороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что запустил инициативу по созданию коалиции для поставок танков на Украину.

Он уточнил, что коалиция доновро создается для передачи украинским военным немецких танков Leopard 2A4.

Ранее о намерении передать Украине такие танки заявили в Германии, это решение одобрил канцлер Олаф Шольц.

Одновременно в США сообщили, что украинские военные получат 31 американский танк Abrams, но на это потребуется время.