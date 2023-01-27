Сотрудники Google поняли, что уволены, когда их бейджи не сработали на входе в здание

По сообщению Insider, уволенный персонал Google не смог попасть на работу с утра. Бейджи людей просто не смогли пройти проверку сканером, что вызвало у них шоковую реакцию.

Людей уволили без предупреждения и личного уведомления. Начальство ограничилось рассылкой сообщений по электронной почте.

Но не все работники успели перед работой проверить свои ящики. Потом, приходя в офис, они не могли войти, потому что бейджи перестали срабатывать у стойки регистрации.

Удивлению сотрудников не было предела. Люди посчитали такое обхождение с ними унизительным, недостойным и "бесчеловечным".

Один уволенный инженер-программист назвал увольнение по электронной почте "пощечиной". Другая работница, когда поняла, что ее уволили, не могла "контролировать свои дрожащие руки".

Волна массовых увольнений вызвала шоковую реакцию у всей компании. Во время общего собрания компании Google оставшиеся работники были очень напряжены и взволнованы.

Люди требовали у руководства "психологической безопасности" на работе и задавали вопросы о том, намерено ли начальство сократить бонусы сотрудникам и уменьшить заработную плату.

Всего под сокращение в компании Гугл попало 6% рабочей силы, а это 12 000 сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор организации Сундар Пичаи.

Вместе с Google массово увольняют своих сотрудников такие крупные технологические компании, как Microsoft и Amazon.

Всего с начала 2023 года в числе уволенных оказались более 553 000 человек.