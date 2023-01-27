Экс-советник Кучмы Соскин: ситуация выходит из-под контроля Зеленского из-за недоверия Запада

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский теряет контроль над Украиной.

По его словам, это происходит из-за растущего недоверия стран Запада к действиям украинского президента.

Соскин отмечает, что США создали специальную группу, которая будет заниматься аудитом средств и техники, переданной Украине.

Он уточнил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила о формировании аудиторской группы, в которую войдут представители международных юридических компаний.