Экс-советник Кучмы Соскин: ситуация выходит из-под контроля Зеленского из-за недоверия Запада
2023-01-27 23:47
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский теряет контроль над Украиной.
По его словам, это происходит из-за растущего недоверия стран Запада к действиям украинского президента.
Соскин отмечает, что США создали специальную группу, которая будет заниматься аудитом средств и техники, переданной Украине.
Он уточнил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила о формировании аудиторской группы, в которую войдут представители международных юридических компаний.
Опубликовано: Светлана Репина