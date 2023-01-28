Палата представителей США потребовала от Байдена пояснений по поводу отправки танков на Украину

Группа законодателей Палаты представителей США обратилась к администрации Байдена с требованием разъяснить решение о передаче танков Abrams Украине.

В обращении законодатели указали, что граждане США выбрали их не для того, чтобы тратить их деньги на конфликт на другом континенте.

Авторы послания выражают недовольство невозможностью отследить применение оружия, бронетехники, боеприпасов и остальной военной помощи.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли американские инспекторы для аудита предоставленной Киеву помощи.