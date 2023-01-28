Мама продала имущество, чтобы купить нам с сестрами путевки в Тайланд, и обижается, что мы отказались

Мама ради путевок в Тайланд продала машину и дачу, и не может нас с сестрами простить, что мы не захотели поехать.

Нас в семье трое сестер, мы уже взрослые, замужем, у одной есть ребенок, живем в достатке, на мамины средства не претендуем. Родители нас очень любили. Папа жизнь положил, чтобы нас вырастить, и достойно устроить жизнь.

Но нервная работа и нагрузки подорвали его здоровье, и не так давно его не стало. Мы с сестрами как могли старались поддерживать маму, выводить ее в свет, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Нам и в голову не пришло спрашивать, почему мама решила продать машину и дачу. Это ее имущество.

Но потом она огорошила нас троих новостью, что купила на нас всех путевки в Тайланд. При этом она уже назначила даты, и даже не поговорила с нами насчет этой идеи. А, ведь, у нас у всех своя жизнь, работа, семьи. Поэтому никто никуда не поехал, а мама дуется на нас уже второй месяц. Как ей объяснить, что она не права.