Евросоюз требует от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян

ЕС потребовал от БиГ ввести визовый въезд в страну для граждан России, так как страна претендует на вступление в альянс.

Представительство Евросоюза в БиГ сделало соответствующее заявление, уточнив, что, претендуя на вступление в ЕС, государство должно адаптировать свою внешнюю политику, в том числе и визовую. И учесть то, что ЕС не предусматривает безвизовый въезд для граждан РФ, пишет Vijesti.

Посольство РФ в Сараево заявило, что безвизовый режим, который существует между Россией и БИГ, является серьезным стимулом развития двусторонних связей.

Ранее сообщалось, что ЕС минимизировал выдачу многократных виз россиянам. В частности, ФРГ заявила, что заявления на визу от россиян будут отклоняться, если они имеют какое-либо отношение к организациям, попавшим в санкционный список.