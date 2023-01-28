Эти семь продуктов спасут вас от приступов изжоги

От изжоги необязательно пить лекарства: можно съесть эти продукты, и она сойдет на нет

Изжогу вызывает попадание в пищевод соляной кислоты из желудка. Неприятно, но проблема решаема. Речь не идет о случаях, когда у человека диагностировано заболевание ЖКТ. Если изжога появляется у вас иногда, введите в свой рацион эти продукты.

Каша на воде обволакивает стенки желудка и устраняет изжогу, но в нее нельзя добавлять молоко и специи. Антациды и крахмал в банане эффективно нейтрализуют действие кислоты. Облегчает изжогу и легкий овощной суп, а также шиповниковый чай без сахара.

Отварное нежирное мясо или рыба с гарниром из вареного картофеля тоже будет способствовать избавлению от изжоги. Если очень хочется, можно съесть немного обезжиренного сыра или выпить стакан обезжиренного кефира, но только не на голодный желудок и не перед сном.