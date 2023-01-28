Лишилась и подруги, и сына: не могу простить, что она соблазнила моего мальчика

Не знаю, как простить подругу, которая вышла замуж за моего сына: мы уже 10 лет не общаемся.

После гибели мужа, я посвятила себя детям. Их у меня двое: дочь, и сын Саша. С Надей, у которой была дочка, почти одного возраста с моим сыном, мы близко сдружились, и все было хорошо, пока мой 18-летний сын не заявил, что собрался жениться.

Я подготовилась к встрече с его невестой, но была в шоке, когда он пришел ко мне под ручку с 40-летней тогда Надей. Я буквально вцепилась ей в волосы. Надя просила прощения, но сказала, что, увы, получилось так, что они с Сашей полюбили друг друга, и отказываться от своего счастья не собираются.

В итоге сын ушел жить к Надежде, они действительно поженились, и живут вместе уже больше 10 лет. Все это время я не общалась ни с подругой, ни с сыном. Не знаю, как простить предательство!