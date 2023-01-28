Ледяная травма: как ходить по льду, чтобы не падать и не травмироваться

Вы снизите вероятность падения и травмы, передвигаясь по обледенелой дороге, если воспользуетесь нашими советами.

Идя по льду, слегка согните ноги и медленно скользите всей стопой, слегка давя на поверхность пяткой. Шаг чем мельче, тем безопаснее.

Обязательно выньте руки из карманов и разведите их в стороны. Это поможет лучше сохранять баланс. Голову чуть наклоните вперед, чтобы сместить центр тяжести, равно как и тело.

Если почувствуете, что падаете, постарайтесь как можно раньше присесть, чтобы упасть с меньшей высоты. Сгруппируйтесь, подогнув колени, вытянув руки по бокам, а подбородок склонив к груди. Лучше всего упасть на бок. Так вероятность травмы будет ниже.