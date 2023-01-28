Отдала на выходные сына свекрови, а она его чуть не утопила в унитазе

Безразличие моей свекрови к малышу, чуть не привело к трагедии: ребенок мог захлебнуться в унитазе.

Моему сыну год и семь месяцев, и он очень любит играть в воде. Я живу в частном доме, поэтому летом он у меня играет в детском надувном бассейне с игрушками. Когда же мы отдаем ребенка на выходные свекрови в квартиру, организовать малышу такой досуг возможности нет, но проблема в другом.

Она настаивает, чтобы мы привозили сына к ней на выходные, но практически не занимается им. Ребенок почти всегда предоставлен сам себе. Свекрови это надо, чтобы похвастаться перед подругами, какая она бабушка.

И вот однажды я прихожу к ней, свекровь сидит за ноутбуком, а я слышу голос сына и звук плещущейся воды. Зайдя, я увидела, что мой ребенок весь мокрый и грязный, пытается проталкивать рукой и ершиком игрушки в слив унитаза. Я была в ярости: малыш мог запросто подхватить кишечную палочку, а для свекрови в этом нет ничего страшного.