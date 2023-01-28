ВКС России сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины под Красноармейском

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины под Красноармейском в ДНР.

В субботу, 28 января 2023 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что авиация российских воздушно-космических сил сбила многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 в небе близ города Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине служащие российских войск уничтожили 381 самолёт украинской стороны.