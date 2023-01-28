Украина экстренно запросила у Запада две эскадрильи боевых самолетов

Воздушные силы Украины экстренно нуждаются в боевых самолетах и просят Запад передать две эскадрильи.

Украина хотяла бы срочно получить 24 боевых самолета, в рамках первой фазы военной поддержки Запада, для защиты страны, заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что в ближайшей перспективе применить эти самолеты не получится. Потребуется время на подготовку летного и технического персонала.

"Наши пилоты смогут научиться летать на новых самолетах за две недели. Потребуется время, чтобы научиться воевать на таких самолетах. А это около шести месяцев", - сказал Юрий Игнат.

Игнат отметил, что лучшим вариантом для Украины станут истребители F-16. По мнению военного, именно этот тип самолетов объединяет преимущества, применяемых в небе над Украиной, истребителей Миг-29 и штурмовиков Су-25.