Власти Армении планируют ввести добровольную срочную службу для женщин

Премьер-министр Армении рассказал о планах ввести добровольную срочную военную службу для женщин.

Добровольную срочную военную службу для женщин введут в ближайшее время в Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"В обозримом будущем в Республике Армения введут совершенно новый институт добровольно-срочной военной службы для женщин", - сказал глава армянского кабинета министров.

Ранее с подобной инициативой выступал замминистра обороны Армении Арман Саркисян. Высокопоставленный военный связывал такое решение с "возросшей активностью женщин в вопросах национальной обороны".