Власти Армении планируют ввести добровольную срочную службу для женщин
2023-01-28 15:28
Премьер-министр Армении рассказал о планах ввести добровольную срочную военную службу для женщин.
Добровольную срочную военную службу для женщин введут в ближайшее время в Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"В обозримом будущем в Республике Армения введут совершенно новый институт добровольно-срочной военной службы для женщин", - сказал глава армянского кабинета министров.
Ранее с подобной инициативой выступал замминистра обороны Армении Арман Саркисян. Высокопоставленный военный связывал такое решение с "возросшей активностью женщин в вопросах национальной обороны".
Опубликовано: Максим Алексеев