Белоруска Соболенко впервые выиграла на теннисном турнире Australian Open

Представительница Беларуси Арина Соболенко стала первой женщиной страны, одержавшей победу в теннисном турнире серии "Большого шлема".

Вечером пятницы стало известно, что представительница Республики Беларусь Арина Соболенко одержала победу над гражданкой Казахстана Еленой Рыбакиной в рамках финала турнира по теннису Australian Open, являющегося элементом серии "Большого шлема".

Примечательно, что после победы Соболенко теннисистку поздравил белорусский президент Александр Лукашенко, о чём сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Журналисты издания опубликовали видеозапись, на которой Лукашенко находится за праздничном столом и говорит поздравительную речь в адрес соотечественницы.