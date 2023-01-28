Мария Захарова: Америка демонстрирует поразительное лицемерие
2023-01-28 15:59
Официальный представитель российского МИД Захарова в своем канале Телеграм заявила, что лицемерие Америки в отношении беженцев поразительно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен провозгласил в отношении прибывающих беженцев инициативу Welcome Corps.
Согласно этой инициативе, жизнь приехавших будет оплачивать не казна страны, а частные домохозяйства.
По словам Захаровой именно официальный Вашингтон добился того, чтобы люди бежали из многих стран мира. А теперь беженцы США не нужны.
Опубликовано: Сергей Стаалкер