Издание "Военный осведомитель" рассказало об успешной операции по захвату в плен украинских солдат российскими морпехами.

28 января представители 40-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России пленили крупную группировку вооружённых сил Украины в районе Угледара в результате успешного танкового прорыва союзных сил, о чём рассказал командир батальона российских морпехов Руслан Курбанов.

Также Курбанов отметил, что призвал пленных бойцов ВСУ рассказывать своим сослуживцам о необходимости добровольной сдачи в плен с гарантией гуманного отношения.