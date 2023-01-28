Захарова: позиция Блинкена по беженцам говорит о лицемерии США

Представитель МИД России Мария Захарова высказалась об инициативе Энтони Блинкена, который анонсировал перекладывание ответственности по заботе о беженцах на американские домохозяйства.

Вечером субботы спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил о намерениях Вашингтона запустить инициативу Welcome Corps, задачей которой будет перекладывание ответственности по заботе о беженцах с государства на частные домовладения.

По мнению Захаровой, озвученная Блинкеном позиция является лицемерием, поскольку политик фактически говорит о желании Госдепартамента освободить часть государственного бюджета путём привлечения усилий налогоплательщиков.