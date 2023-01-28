Скотт Риттер считает, что ВСУ скоро потерпят поражение, сравнимое с провалом армий группы «Центр» в годы ВОВ

Американский аналитик и расследователь Скотт Риттер считает, что ВС России начнут активную фазу наступления на позиции ВСУ в конце февраля начале марта.

«Конфликт на Украине завершится к концу этого лета, к ранней осени. Россия готовится к масштабному наступлению по всему фронту», - отметил он в очередном включении на Ютуб.

С точкой зрения американского аналитика соглашается все большее число военных экспертов, как в России, так и на Западе. Наступление ВС России начнется в годовщину СВО.

Риттер убежден, что продвижение российских военных не будет быстрым, но станет для ВСУ окончательным разгромом, как это было в годы Великой Отечественной войны с группой армий «Центр» Вермахта.

«Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все наконец увидим, как это выглядит», – заявил эксперт.

Несмотря на многолетние укрепления ВСУ на Донбассе ВС России удалось вытеснить их из ключевых районов, во многом благодаря срыву поставок вооружений и живой силы на фронт.