МО РФ: ВСУ нанесли удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре, убив 14 человек

Минобороны России сообщило о нанесении артиллерийского удара по новоайдарской больнице украинскими войсками.

28 января пресс-служба Минобороны сообщила, что сегодня подразделения вооружённых сил Украины нанесли намеренный удар по больнице в Новоайдаре Луганской Народной республики, использовав реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. По данным российского оборонного ведомства, в результате удара ВСУ скончались 14 и оказались ранены 24 пациентов больницы.

В Министерстве обороны России отметили, что целенаправленный ракетный удар по медицинскому учреждению является военным преступлением, ввиду чего все причастные к инциденту будут наказаны.