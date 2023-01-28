New York Times: Вашингтон пересматривает стратегию поставок оружия в Украину

Обозреватели The New York Times сообщили, что США вместе со странами-союзниками рассматривают смену стратегии поставок вооружения Киеву.

Опасаясь захода украинского конфликта в тупик американские аналитики ведут дискуссию о том, какие меры могут дать Украине возможность изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, пишут авторы статьи.

Первый год конфликта боевые действия между противниками велись по большей части с помощью артиллерии, танков и быстроходных боевых бронированным машин.

По данным авторов статьи, сейчас наступает новый этап конфликта, в котором будет меняться тактика украинских военных. Они должны ставить перед собой цель – прорывать линии обороны российской армии. Главным инструментом будет совместная, хорошо скоординированная атака сразу нескольких подразделений: пехоты, танкистов и артиллерии.

В статье уточняется, что именно такая тактика лежит в основе проведения операций военными американской армии.