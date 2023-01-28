Фиала поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии

Чешский премьер Петр Фиала поздравил бывшего генерала Петра Павела с победой в выборах президента страны.

Вечером 28 января премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился со словами поздравления к экс-генералу чешских Вооружённых сил Петру Павела, поздравив его с одержанием победы в президентской гонке.

По данным СМИ, в субботу вечером Центральный избирательный комитет обработал не менее четверти бюллетеней, по итогам чего стало известно, что Павел набрал 53,8% голосов избирателей. В то же время его единственный оппонент, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, набрал лишь 46,2 процентов голосов.