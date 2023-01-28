МО РФ: ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по районной больнице в Новоайдаре, есть погибшие

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, есть погибшие.

В субботу, 28 января 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что бойцы Вооружённых сил Украины нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в посёлке городского типа Новоайдар в Луганской Народной Республике, где оказывалась медицинская помощь мирным жителям и военнослужащим.

В результате данного инцидента скончались 14 человек, ещё 24 пациента и сотрудника новоайдарского учреждения здравоохранения получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В российском оборонном ведомстве отметили факт того, что обстрел больницы в Новоайдаре является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима, а все причастные к нему понесут законное наказание.