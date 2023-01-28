Бауэр: в НАТО готовы к прямой конфронтации с РФ после перевооружения

Адмирал Роб Бауэр сообщил о готовности стран Североатлантического альянса к полномасштабному столкновению с российскими войсками.

Лидер военного комитета НАТО Роб Бауэр публично заявил, что организация готова к боевым действиям против России в случае нападения её армии на одну из стран альянса, однако для этого все члены данного блока обязаны провести процедуру по модернизации и перевооружению собственных армий.

Также Бауэр выразил уверенность, что Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия против стан-членов НАТО, поскольку он осознаёт отсутствие победителей в ядерной войне.