Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок полезной дурой за высказывания о России
2023-01-28 18:23
Российский политик Дмитрий Медведев в своем Twitter назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок «полной и полезной дурой».
Такой титул от Дмитрия Медведева она получила за свое недавнее высказывание о войне против Российской Федерации.
Его возмутила фраза Бербок: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга».
Об этом она заявила в ходе заседания ПАСЕ, которое проходило 24 января, и призвала Европу объединить усилия для помощи Украине, а не обвинять друг друга.
Ее высказывания вызвали резкую критику некоторых депутатов и партийных организаций. Звучали даже отдельные призывы отправить Бербок в отставку.
Опубликовано: Наталья Замечалова