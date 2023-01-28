Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок полезной дурой за высказывания о России

Российский политик Дмитрий Медведев в своем Twitter назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок «полной и полезной дурой».

Такой титул от Дмитрия Медведева она получила за свое недавнее высказывание о войне против Российской Федерации.

Его возмутила фраза Бербок: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга».

Об этом она заявила в ходе заседания ПАСЕ, которое проходило 24 января, и призвала Европу объединить усилия для помощи Украине, а не обвинять друг друга.

Ее высказывания вызвали резкую критику некоторых депутатов и партийных организаций. Звучали даже отдельные призывы отправить Бербок в отставку.