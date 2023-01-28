ВСУ нанесли удар по больничному городку завода «Сокол» в Новой Каховке
2023-01-28 18:29
В пресс-службе администрации Херсонской области сообщили об обстреле больничного городка в заводском посёлке "Сокол" украинскими войсками.
28 января администрация Новой Каховки сообщила, что сегодня около трёх часов дня по московскому времени вооружённые силы Украины выпустили 17 артиллерийских снарядов по зданиям в больничном городке заводской деревни "Сокол", попав к корпусы женского и детского отделений.
Известно, что ранее в этот же день войска Украины произвели обстрел больницы в населённом пункте Новоайдар из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Опубликовано: Ткачёв Андрей