ВСУ нанесли удар по больничному городку завода «Сокол» в Новой Каховке

В пресс-службе администрации Херсонской области сообщили об обстреле больничного городка в заводском посёлке "Сокол" украинскими войсками.

28 января администрация Новой Каховки сообщила, что сегодня около трёх часов дня по московскому времени вооружённые силы Украины выпустили 17 артиллерийских снарядов по зданиям в больничном городке заводской деревни "Сокол", попав к корпусы женского и детского отделений.

Известно, что ранее в этот же день войска Украины произвели обстрел больницы в населённом пункте Новоайдар из реактивных систем залпового огня HIMARS.