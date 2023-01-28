Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что лидеры Североатлантического альянса ведут свои страны к войне с РФ.

28 января представитель Совета федерации Алексей Пушков публично заявил, что главы стран НАТО на всех парах ведут свои государства к прямому военному столкновению с российскими войсками, проводя риторику о включении Североатлантического альянса в боевые действия на Украине.

Примечательно, что ранее министр немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок сообщила, что блок НАТО ведёт войну против России. Позднее бывший российский президент осудил высказывание Бербок, назвав её "полезной дурой".