Задайте себе эти вопросы, и вы поймете, как вам добиться вашей цели

Достижение цели зависит от продуманности шагов на пути к ее осуществлению: чтобы понять, чего вам не хватает, задайте себе эти вопросы.

Для начала определите цель. Она должна быть конкретной, достижимой и иметь четкие временные рамки. После этого напишите три причины, по которым вам важно ее достичь и три значимые установки или черты характера, способствующих ее осуществлению.

На втором этапе найдите три обстоятельства, которые вам препятствуют и три типичных для вашего характера модели поведения, которые, по вашему мнению, не дают вам прийти к желаемому.

В конце запишите 2-3 первых шага, которые вы могли бы уже предпринять, чтобы начать двигаться в направлении, того, чего вы хотите. Потом перечитайте написанное, и вы поймете, где ваши внутренние ресурсы и проблемы, стоящие на пути. А понимание это уже часть решения.