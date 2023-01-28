Если ребенку трудно делиться игрушками с другими ребятами, взрослые могут помочь: как это сделать правильно

Дети до трех лет еще не осознают, что у каждой вещи есть свой владелец, и брать без спроса чужие вещи нельзя.

Поэтому неизбежны конфликты с другими детьми. И самое худшее, что можно сделать, оставить малыша наедине с проблемой.

Чтобы ребенок научился общаться и заводить друзей, навык делиться с другим необходим. Взрослым нужно поговорить об этом с сыном или дочерью, рассказать, что, если он заберет игрушку у другого ребенка, тому будет грустно, но можно поискать решения.

Например, возможно предложить малышу подождать, пока игрушка занята, а потом обязательно дать ему ее, показывая, что делиться не значит лишиться чего-то. Можно установить таймер, и давать детям играть одной и той же игрушкой в установленное время каждый, обозначив это как условие игры.

Если ребенку не нравится, когда его вещи берут, предложите ему выбрать из имеющихся игрушек те, которые ему не жалко дать поиграть другим детям. И помните, что навык делиться не приобретается за день. Дайте малышу время этому научиться, и признайте, что для него это сложно.