Гастроэнтеролог Елена Манило рассказала, какую пользу принесут тыквенные семечки, если есть их регулярно

Диетолог-гастроэнтеролог Елена Манило посоветовала всем регулярно добавлять в рацион сырые тыквенные семечки.

Тыквенные семечки помогают заснуть и являются естественным антидепрессантом за счет высокого содержания в них триптофана, который стимулирует выработку мелатонина и серотонина. А аргинин и магний полезны при гипертонии.

Сочетание аргинина и цинка стимулирует продуцирование тестостерона и способствует здоровью простаты у мужчин. Тыквенные семечки полезны при тошноте, в том числе вызванной токсикозом при беременности, а также при запорах.

Они благотворно влияют на работу ЖКТ, предупреждают развитие анемии, катаракты, и убирают симптоматику обострения желчекаменной болезни. Но эти полезные эффекты будут достигнуты, если употреблять семечки в сыром виде, поскольку при обжаривании они теряют часть своих свойств.